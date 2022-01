Das rheinland-pfälzische Rote Kreuz bietet ab 1. August 2022 zwei Stellen im Freiwilligendienst an der Schule mit dem Förderschwerpunkt Sprache in Rülzheim an. Kinder mit Sprachbeeinträchtigungen der Klassen 1 und 2 werden dort nach Grundschullehrplan unterrichtet und gefördert.

Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) und der Bundesfreiwilligendienst (BFD) sind als Bildungs- und Berufsorientierungsjahr für junge Frauen und Männer im Alter von 16 bis 26 möglich. Während ihres Dienstes sind die Freiwilligen sozial- und haftpflichtversichert und erhalten ein monatliches Taschengeld.

Das Angebot in Rülzheim richtet sich an junge Menschen, die als Freiwillige Lehrkräfte in ihrer pädagogischen Arbeit unterstützen und erste Erfahrungen in dem pädagogischen Berufsfeld Förderschule sammeln möchten.

Kontakt



www.fwd-rlp.de. Informationen gibt es bei Kerstin Geiser unter 07272 6413 oder Mai kerstin.geiser@sfs-ruelzheim.de. rhp