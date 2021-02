Das rheinland-pfälzische Rote Kreuz bietet ab 1. August zwei Stellen im Freiwilligendienst an der Schule mit dem Förderschwerpunkt Sprache in Rülzheim an. Das Angebot richtet sich an junge Menschen ab 18 Jahren, die als Freiwillige Lehrkräfte in ihrer pädagogischen Arbeit unterstützen möchten.

Bewerben auf www.fwd-rlp.de oder bei Kerstin Geiser unter Tel. 07272 6413 oder E-Mail kerstin.geiser@sfs-ruelzheim.de