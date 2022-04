Bis 12 Uhr können am heutigen Samstag an mehreren Orten Spenden abgegeben werden, die an die Ukraine-Hilfe im polnischen Partner-Landkreis Krotoszyn geliefert werden. Es sollen ausschließlich Waren abgegeben werden, die sich auf der Bedarfsliste aus Krotoszyn befinden, appelliert Landrat Fritz Brechtel. Diese ist auf der Homepage des Kreises einsehbar.

Freiwillige der Feuerwehren, des Deutschen Roten Kreuzes, des Malteser Hilfsdienstes sowie der beiden Bellheimer Vereine „Helferkreis“ und der „Freundschaftskreis Bellheim-Kozmin“ werden die die Annahme und das Sortieren der Spendengüter übernehmen. Die Annahme erfolgt am Samstag, 30. April, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr an folgenden Stationen: