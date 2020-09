Rheinauf, rheinab waren am Samstag Menschen zu beobachten, die im Auwald und an den Ufern des Rheins offensichtlich nach etwas suchten. So auch in Leimersheim, wo rund 30 Helfer im Einsatz waren, um illegal entsorgten Müll einzusammeln. Dabei stießen sie unter anderem auf die Überreste eines Kleiderständers, eine Nähmaschine, einen Feuerlöscher, eine Asbestplatte und einen Autositz. „Und etliche Unterhosen, alle männlich“, erzählte eine Teilnehmerin. In nur zwei Stunden hatten die Umweltschützer einen beachtlichen Haufen Müll zusammengetragen. Dabei sei die Menge weniger als in den Vorjahren gewesen, meinen Isabell Boltz, Julia Lacher und Andrej Kempe. Seit ihrer Kindheit sind sie bei jeder Putzaktion in der Landschaft dabei. „Wir haben auch schon erlebt, dass vor dem Dreck-weg-Tag im Frühjahr, Leute extra Müll in die Landschaft gekarrt haben, weil sie wussten, es wird ja gesammelt und entsorgt“, erzählt Boltz.

Der „Rhine Clean Up“ fand bereits zum dritten Mal statt. Von der Quelle in der Schweiz bis zur Mündung bei Rotterdam haben rund 35.000 freiwillige Helfer gut 320 Tonnen Müll eingesammelt. Die Stadt Germersheim veranstaltet die Aktion zusammen mit dem Umwelttag „Saubere Landschaft“ am kommenden Samstag, 19. September.