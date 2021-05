Auch wenn das Urlaubsland kein Risikogebiet war, bleibt im Sommer 2020 die Unsicherheit: War der Biergarten nicht doch zu voll? Standen auf dem Wochenmarkt vielleicht zu viele Menschen zusammen? Die RHEINPFALZ hat nachgefragt, wo sich Reiserückkehrer freiwillig auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen lassen können und wieviel ein Test kostet.

Derzeit wird über die Testpflicht für Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet diskutiert. Allerdings gibt es auch Menschen, die sich gerne auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen lassen würden, ohne Zeit in einem Land verbracht zu haben, das auf der roten Liste steht und auch ohne Symptome zu verspüren. Die Gründe können vielfältig sein, vielleicht verlangt der Arbeitgeber ein negatives Testergebnis oder es steht ein Besuch bei der betagten Großmutter an.

Die Kommunen gehen mit diesen Anfragen noch ganz unterschiedlich um. So hat das Corona-Testcenter in Neustadt an der Weinstraße ab kommender Woche auch für Reiserückkehrer ohne Symptome geöffnet – an drei Tagen in der Woche, ein Termin muss vorher telefonisch vereinbart werden. Die entsprechende Ambulanz für den Landkreis Germersheim in Rülzheim steht für freiwillige Testungen hingegen nicht zur Verfügung, heißt es auf Anfrage der RHEINPFALZ von der Kreisverwaltung Germersheim. „Dies würde die momentanen Kapazitäten der Ambulanz überschreiten.“ Hier können sich aktuell nur jene Personen testen lassen, die vom Gesundheitsamt eingewiesen werden. Dafür werden feste Termine vereinbart.

Allerdings wird in der Kreisverwaltung derzeit geplant, wie den Bürgern auch freiwillige Testungen angeboten werden könnten. „Die Abstimmungen zur organisatorischen Abwicklung und der Finanzierung/Abrechnung dieser Tests laufen“, teilte eine Sprecherin der Kreisverwaltung mit. Seitens des Landes Rheinland-Pfalz lägen noch keine Informationen für die Gesundheitsämter vor.

Fünf Arztpraxen bieten Tests an

Ob ein Hausarzt freiwillige Tests durchführen will oder kann, liegt in seinem eigenen Ermessen. „Die Kreisverwaltung hat darauf keine Einflussmöglichkeit.“ Tatsächlich bieten derzeit fünf Arztpraxen im Landkreis Germersheim solche Tests an. Alle Kollegen hätten sich freiwillig gemeldet, sagte eine der Ärztinnen gegenüber der RHEINPFALZ. Vor einem Test sollte man anrufen. Der Abstrich wird dann so abgenommen, dass es keinen Kontakt zu anderen Patienten gibt. Das Testergebnis liegt in der Regel am nächsten Tag vor.

Der Kostenpunkt liege zwischen 90 und 200 Euro, erläutert die Ärztin. Der Abstrich selbst kostet 30 Euro, die Überprüfung im Labor 64 Euro. Manche Praxen bieten an, dass der Patient das Teststäbchen selbst zum Labor bringt. Ansonsten muss auch noch der Transport zum Labor in Rechnung gestellt werden, so dass sich die Gesamtkosten meist auf etwa 170 Euro belaufen. In ihrer Praxis lassen sich immer wieder Menschen freiwillig testen, bestätigt die Ärztin und umschreibt die Personengruppe mit den Worten: „Das sind Leute, die verantwortungsbewusst sind.“

Das Gesundheitsamt aus den Rhein-Pfalz-Kreis verweist auf unter anderem auf das Klinikum Ludwigshafen, an dem Tests auf das Coronavirus vorgenommen werden. Auch hätten „die niedergelassenen Arztpraxen in den letzten Wochen Strukturen aufgebaut, um dem Pandemiegeschehen vor Ort begegnen zu können.“ Allerdings warnt die Sprecherin des Rhein-Pfalz-Kreises davor, sich nach einem negativen Testergebnis in einer „trügerischen Sicherheit“ zu wiegen: „Wir möchten darauf hinweisen, dass das Testergebnis lediglich eine Momentaufnahme darstellt, die sich durch weitere Kontakte der Testperson jederzeit ändern kann.“

Kontakt

Im Landkreis Germersheim bieten folgende Praxen freiwillige Corona-Tests an: Praxis Dr. Hüseyin Celik (Germersheim), Praxis Maria de los Angeles Atienza Rubio (Jockgrim), Praxis Dr. Andreas Wehefritz (Berg), Praxis Dr. Uta Müller-Klemm und Dr. Anne Hämmerlin-Schulz (Maximiliansau) und Praxis Dr. Thomas Dambach (Kandel.)