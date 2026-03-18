Ein junger Mann ersticht einen anderen jungen Mann. Dennoch wird er frei gesprochen – zweimal sogar. Der Vizepräsident des Landgerichts erläutert, wieso das rechtens ist.

Ein junger Mann verblutet in einer Sommernacht auf einem Feldweg. Der Täter wird schnell gefunden, ist vor Gericht sogar geständig. Doch dann wird er freigesprochen – nicht nur einmal, sondern gleich zweimal. Denn das erste Urteil im Prozess rund um die Geschehnisse nach einer Feier in der Grillhütte bei Weingarten wurde vom Bundesgerichtshof kassiert. Der BGH forderte einen Neuauflage des Prozesses, dabei sollte unter anderem genau geprüft werden, ob nicht eher eine sogenannte Angriffsprovokation vorgelegen habe.

Beim ersten Freispruch war von einem „entschuldigenden Notwehrexzess“ die Rede. Nach dem zweiten Prozess wurde der heute 23-Jährige wegen „einer die Tat rechtfertigenden Notwehr“ freigesprochen. Zwei Urteile, die gerade bei juristischen Laien auf Unverständnis gestoßen sind. Die RHEINPFALZ hat sich die Hintergründe noch einmal von Robert Schelp, Vizepräsident des Landgerichts Landau, erläutern lassen.

Was würden Sie Menschen sagen, die den Freispruch emotional nicht nachvollziehen können und das Urteil als ungerecht empfinden?

Genau deshalb gibt es professionelle Richter, die möglichst objektiv nach langer Ausbildung und Berufserfahrung und unter Beachtung sämtlicher Beweisergebnisse, die sie aus einer langen und akribischen Hauptverhandlung schöpfen, ein abgewogenes Urteil fällen und sich eben möglichst nicht von „Emotionen“ und „Empfindungen“ leiten lassen. Durch die Einbeziehung der Schöffen ist auch gewährleistet, dass neben der professionellen Sichtweise auch ein „unverstellter Blick“ Berücksichtigung findet.

Was heißt „Notwehr“ ganz konkret – ab wann darf sich ein Mensch mit Gewalt verteidigen, ohne dafür bestraft zu werden?

In § 32 Abs. 2 Strafgesetzbuch (StGB) ist Notwehr definiert als „die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff gegen sich oder einen anderen abzuwenden“. In einem solchen Fall handelt man nicht rechtswidrig.

Worin liegt der Unterschied zwischen einer „rechtfertigenden Notwehr“ und einem „entschuldigenden Notwehrexzess“?

Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, siehe oben, dann handelt man nicht rechtswidrig, sondern rechtmäßig. Die Tat hat also keinen Unrechtsvorwurf.

Im Falle des entschuldigenden Notwehrexzesses, der in § 33 StGB dadurch definiert wird, dass der Täter „die Grenzen der Notwehr aus Verwirrung, Furcht oder Schrecken“ überschreitet, wird der Täter nur nicht bestraft. Das heißt, sein Verhalten ist rechtswidrig, der Unrechtsvorwurf bleibt bestehen, aber er bleibt ohne Schuld, ist also „entschuldigt“ und wird deshalb nicht bestraft.

Welche Rolle spielt die Einschätzung der konkreten Bedrohungslage aus Sicht des Angeklagten zum Tatzeitpunkt?

Wenn er die Notwehrlage zutreffend einschätzt, ist es „echte“ Notwehr und die Tat damit gerechtfertigt, wenn er aus den in § 33 StGB genannten Gründen fälschlicherweise zu heftig reagiert, kann die Tat entschuldigt sein und er bleibt straffrei.

Davon zu unterscheiden ist die fehlerhafte Annahme einer Notwehrlage überhaupt. Hier wird es rechtlich extrem kompliziert. Grob gesagt wird unterschieden zwischen einem Irrtum über das Vorliegen von Tatsachen, die eine Notwehrlage begründen könnten (der sogenannte Erlaubnistatbestandsirrtum) oder einem Irrtum über die Rechtslage (der Täter kennt die Tatsachen, irrt sich aber in der rechtlichen Bewertung, der sogenannte Erlaubnisirrtum).

Je nachdem kommt es zu unterschiedlichen Rechtsfolgen. Darüber hinaus gibt es auch noch den rechtfertigenden Notstand (§ 34 StGB) und den entschuldigenden Notstand (§ 35 StGB). Das alles auszubreiten würde allerdings den Rahmen sprengen.

Nach welchen Kriterien prüft das Gericht, ob die Verteidigungshandlung erforderlich und angemessen war?

Nach dem Wortlaut des Gesetzes einerseits und den festgestellten Tatsachen im Rahmen der Beweisaufnahme andererseits. Natürlich gibt es eine Vielzahl von Referenzfällen aus der bisherigen (höchstrichterlichen) Rechtsprechung etwa dazu, welche Verteidigung noch als „erforderlich“ im Sinne der Vorschrift anzusehen ist. Die können als Anhaltspunkt für die Beurteilung dienen.

Wie kann es zu zwei Freisprüchen mit unterschiedlicher rechtlicher Begründung kommen, ohne dass sich der Tatablauf wesentlich geändert hat?

Das liegt daran, dass die beiden erkennenden Kammern dann doch unterschiedliche Tatsachen festgestellt haben, offenbar insbesondere bei der Motivation und den Vorstellungen der handelnden Personen, die sich aus dem durch die Zeugen geschilderten und auch aufgrund der übrigen Beweismittel von der Kammer jeweils als wahr angesehenen Tathergängen und dem Begleitgeschehen ergeben.

Welche Bedeutung haben Zeugenaussagen, Spurenlage und Gutachten für die Beurteilung von Notwehrsituationen?

Die gleiche wie für sonstige Feststellungen, aufgrund derer Täter in Strafverfahren verurteilt oder freigesprochen werden. Die Beweise müssen ausreichen, um die Kammer von einem bestimmten Tathergang und einer bestimmten Motivation des Täters zu überzeugen. Dabei ist an die Überzeugung ein hoher Maßstab anzulegen, weil immer der Verfassungsgrundsatz „im Zweifel für den Angeklagten“ zu berücksichtigen ist.