An einem sonnigen Wintertag einen Kaffee im Freien trinken: Das soll nun auch in Germersheim künftig möglich sein. Man wolle den Gastronomen für den Winter erlauben, drei bis vier Tische herauszustellen, unter eine Markise oder ein Vordach, sagte Bürgermeister Marcus Schaile (CDU) im Stadtrat. Bis zur Erstellung einer neuen Sondernutzungssatzung solle dies auch kostenfrei möglich sein. Die FDP-Fraktion im Stadtrat hatte zuvor einen entsprechenden Antrag gestellt.

Rückblick: Sämtliche Gastronomen in der Kreisstadt, die eine Sondernutzungsgenehmigung für einen Freisitz haben, hatten im Herbst Post von der Stadtverwaltung erhalten. Sie wurden darauf hingewiesen, dass der Zeitraum der Sondernutzung ausläuft und die Tische und Stühle aus dem öffentlichen Straßenbereich entfernt werden müssen. Denn laut der aktuellen Satzung war für eine Außenbestuhlung nur der Zeitraum von März bis Oktober als rechtmäßig angesehen. Dagegen hatte sich zum Beispiel Stefan Kiendl, Besitzer des Cafés Zehn in der Ludwigsstraße, gewehrt. Allerdings sollen mit der neuen Satzung auch wieder Gebühren erhoben werden. Darauf hatte man in der Stadt in den Corona-Jahren verzichtet.