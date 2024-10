Im Zuge des Dorferneuerungsprogramms, erhält die Gemeinde Zuwendungen in Höhe von insgesamt 20.900 Euro. Auf Anfrage des Landtagsabgeordneten Markus Kropfreiter ( SPD) hat das Ministerium des Innern und für Sport mitgeteilt, dass Freisbach 12.000 Euro für Informations-, Bildungs- und Beratungsarbeiten, insbesondere im Bereich der Dorfmoderation, bewilligt wurden. Dies geschieht außerhalb der Anerkennung als Schwerpunktgemeinde und unterstützt die Gemeinde in ihren Entwicklungsprozessen, heißt es in der Pressemitteilung. Es liegen zuwendungsfähige Gesamtkosten in Höhe von 16.667 Euro zugrunde. Zusätzlich fließen weitere 8900 Euro in die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzepts. Die zugrunde liegenden Gesamtkosten betragen 11.120,55 Euro, was einen Fördersatz von 80 Prozent bedeutet.

Die Gemeinde Freisbach war im Sommer 2023 bundesweit in die Schlagzeilen geraten, weil Bürgermeister und Gemeinderat aus Protest gegen die Finanzpolitik des Landes zurückgetreten waren.