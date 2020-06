Nachdem sich die Kreisverwaltung Germersheim mit einem Appell an die Landesregierung für die Erlaubnis von Freilicht-Proben für Blaskapellen eingesetzt hatte, kam jetzt die Antwort aus Mainz. Landrat Fritz Brechtel freut sich, dass das Land Rheinland-Pfalz in der Antwort für Klarheit gesorgt hat: „Wir folgen Ihrer Einschätzung, dass Musikproben von Blasmusikvereinen im Freien unter Einhaltung eines Mindestabstands von drei Metern zulässig sind.“ Das Land sei damit der Einschätzung und Empfehlung des Kreises gefolgt. Brechtel geht nach einem weiteren Gespräch mit der Landesregierung davon aus, dass ab 10. Juni auch Chorproben erlaubt sind und zudem Konzepte für die Wiederaufnahme von Proben in Innenräumen vorliegen und damit weitere Lockerungen möglich sein werden. „Das alles geschieht vor dem Hintergrund, dass die Zahl der Neuinfektionen nicht plötzlich ansteigt“, sagt Brechtel. Noch immer bewege man sich „bei allen Lockerungsmaßnahmen auf dünnem Eis“.