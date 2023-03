Ein freilaufender Hund im Karlsruher Stadtteil Daxlanden attackierte am Dienstagabend eine Frau und deren Hund. Wie die Polizei mitteilt, lief die 42-Jährige gegen 21 Uhr am Abend mit ihrem Hund auf einem Fußweg hinter der Thomas-Mann-Straße an der B36 entlang. Von hinten näherte sich ihr wohl ein freilaufender Hund und biss ihrem Hund unvermittelt in die Hinterläufe. Beim Versuch die beiden Hunde zu trennen zog sich das Opfer offensichtlich Verletzung am Mittelfinger zu. Ihr Vierbeiner erlitt durch den Angriff ebenfalls Verletzungen. Der freilaufende Hund, der in Begleitung einer älteren Dame war, wurde im Nackenbereich verletzt. Bei dem Hund der unbekannten Frau soll es sich um einen kleinen weißen Hund mit wuscheligem Fell gehandelt haben. Eine Beschreibung der Dame kann nach jetzigem Ermittlungsstand nicht angegeben werden. Der Fachdienst der Polizeihundeführerstaffel Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich mit diesem unter 0721 6633980 in Verbindung zu setzen.