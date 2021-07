Im Zwiebeldorf sollen mehrere öffentliche WLAN-Hotspots geschaffen werden. Gemäß Beschluss des Gemeinderats seien bereits mehrere solcher Hotspots an ausgewählten Orten eingerichtet worden. Freie Internetzugänge gebe es bereits am Spielplatz in der Johanniterstraße, bei der Grundschule nebst Jugendzentrum (nur nach Schulbetrieb), am Rathaus und im „Alten Bauernhof“ der Liederkranz-Chöre. Weil weitere folgen sollen, ist die Gemeinde laut Ortsbürgermeisterin Susanne Lechner darauf angewiesen, dass sich viele private Haushalte, Geschäftsinhaber und Gastronomen daran beteiligen. Das Projekt laufe unter dem Namen des Gemüses, das für Zeiskam steht: der Zwiebel. Folglich heiße Zeiskams WLAN „ZWiFi“, Zeiskamer Wireless Fidelity, also Zeiskams kabellose Wiedergabetreue. Weitere Infos und Anmeldung bei Ortsbürgermeisterin Lechner unter Telefon 0173 5913451.