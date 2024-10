1666 Euro haben die Freien Wähler ( FWG) beim Kuchenverkauf am Erntedank-Sonntag auf dem Kirchplatz erlöst. Der Betrag wird je zur Hälfte an die Grundschule und an die Kita in Neupotz gespendet. Die Übergabe in der Schule war bereits am Donnerstag. Die Freien Wähler danken den vielen Neupotzer Kuchenspendern.