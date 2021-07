Das Landratsamt Karlsruhe bietet zum 1. September noch freie Stellen für ein freiwilliges soziales Jahr in einer der sechs sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren im pädagogischen und/oder pflegerischen Bereich an. Zusätzlich finden während der Dauer des Freiwilligendienstes verschiedene Seminare statt. Bewerbungen für das Freiwilligen Sozialen Jahr unter www.landkreis-karlsruhe.de oder die Bewerbungsunterlagen direkt per E-Mail an ausbildung@landratsamt-karlsruhe.de senden.