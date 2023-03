Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bundesweit sind Freikirchen zu Jahresbeginn ins Blickfeld gerückt, weil dort gegen Corona-Auflagen verstoßen wurde. Verantwortungsloses Verhalten lasse sich nicht pauschalisieren, sagen Freie Christen aus der Region. Im Sommer 2020 war das Virus auch in einer Schwegenheimer Gemeinde ausgebrochen, wenngleich ohne Verschulden der Mitglieder.

Essen im Dezember, Herford im Januar und Freudenstadt am vergangenen Wochenende: Die Polizei hat in den letzten Wochen mehrere Gottesdienste in freikirchlichen Gemeinden aufgelöst, weil sich die Besucher