Schon zur Tradition geworden ist die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Ortsgemeinde und dem Musikverein „Harmonie“ bei der Ausrichtung der Kerwe. Gefeiert wird von Samstag bis Montag.

Die Minfelder Kerwe beginnt am Samstag ab 18 Uhr mit dem Bienwald Rock-Orchester. Am Kerwesonntag ist dann mächtig was los. Schon um 10.30 Uhr startet ein Brezelumzug (Treffpunkt hierfür ist in der Kindergartenstraße 11) zum Mundoplatz, wo Fahrgeschäfte und Verkaufsstände aufgebaut sind. Danach ist für 11 Uhr ein Kerwe-Gottesdienst geplant. Anschließend soll das erste Fass mit Freibier angestochen werden. Jugendkapelle Minfeld, Stadtkapelle Kandel sowie der Musikverein aus Hatzenbühl sorgen für die musikalische Umrahmung am Kerwesonntag.

Ab 14 Uhr startet dann das Seifenkistenrennen in der Herrengasse (wir berichteten bereits). Schon zuvor finden ab 12 Uhr Probeläufe statt. Die Pfälzer Heckekapell unterhält am Kerwemontag. Der Ausschank ist ab 11.30 Uhr geöffnet. An allen Tagen sorgt der Musikverein für das leibliche Wohl der Gäste, die man in großer Zahl erwartet. Zum Kerweausklang am Dienstag lädt dann der Sportverein ins Clubhaus ein, serviert ab 17.30 Uhr traditionell frische Leberknödel und Bratwurst mit Sauerkraut.