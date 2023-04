Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was hatte man alles geplant für dieses Jahr – zum Jubiläum der Bücherei in Steinweiler. Sie gibt es seit 25 Jahren, doch die Feier musste coronabedingt ausfallen. Auch die Lesung der Autorin Lilo Beil, die schon fest zugesagt hatte. Oder das Bücherei-Café. Und während des ersten Lockdowns musste gar die Bücherei ganz geschlossen werden. Aber ganz so einfach wollen sich die Verantwortlichen nicht geschlagen geben.

Die neue Büchereileiterin Daniela Lochbaum und ihre Vertreterin Annegret Peck kamen auf die Idee, Bücher und DVDs oder CDs zusammenzustellen und sie den Nutzern nach Hause