Freckenfeld. Auf dem alten Kerweplatz hinter dem Dampfnudeltor findet ab dem Wochenende die vor Jahren auf den neuen Termin im Sommer vorverlegte Freckenfelder Kerwe statt.Von Samstag, 6. Juni, bis Dienstag, 9. Juni, präsentiert sich die Gemeinde mit Fahrgeschäften, einem Imbissstand und diversen Getränkeständen. Zum Auftakt am Samstag beginnt um 15.30 Uhr ein Kerweumzug, nach dessen Abschluss Ortsbürgermeister Marc Ulm zum Fassanstich lädt und Freibier spendiert. Dabei ist der Musikverein Lyra, während abends ab 19.30 Uhr die Grombacher aufspielen. Im Ratssaal findet am Kerwesonntag um 10.15 Uhr ein Festgottesdienst statt. Am Nachmittag ab 13 Uhr lädt der Chor Singfonia in seine Caféteria ein, die im Ratssaal eingerichtet wird. „Singen mit Pille“ ist für 16.30 Uhr geplant, ehe es abends ab 19 Uhr Livemusik mit Sascha unplugged gibt. Für die musikalische Unterhaltung am Montag sorgt Jo Paul. Für den Kerweausklang am Dienstag lädt der TSV Freckenfeld zum Leberknödelessen ins Clubhaus ein.