Unter dem Motto „Grundrechte, Demokratie, Meinungsfreiheit“ steht eine Demonstration, die das rechtsgerichtete sogenannte Frauenbündnis für Samstag, 23. Mai, in Jockgrim angemeldet hat. Zwischen 14 und 17 Uhr soll auf dem Jockgrimer Bürgerplatz demonstriert werden. Laut Kreisverwaltung Germersheim werden 50 Personen erwartet. Für die Teilnehmer gelten Vorgaben wie das Tragen einer Alltagsmaske und das Einhalten des Mindestabstands.

Das Bündnis „Jockgrim konterbunt“ bewertet in den sozialen Netzwerken die Kundgebung als „unerträglich“. Von der Anmeldung einer eigenen Veranstaltung sehe man aber ab, da man weder Polizeibeamte, noch Teilnehmer einer Veranstaltung in Gefahr bringe wolle, so das Bündnis.

Stattdessen werden die Jockgrimer aufgerufen, Fenster, Balkon und Häuser zu schmücken. So soll ein Zeichen gesetzt werden „für ein Jockgrim, das sich Rassismus, Hass und Hetze entschieden entgegenstellt.“