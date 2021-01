Zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen in Zusammenhang mit ihren Hunden kam es Samstagmittag auf einem Feldweg beim Karlsruher Stadtteil Wettersbach. Das berichtet die Polizei. Laut einer Anzeige war eine 43 Jahre alte Frau mit ihrer Freundin und einem Hund unterwegs. Eine Passantin, die ebenfalls einen Hund bei sich hatte, geriet mit der 43-Jährigen in einen Streit, da deren Hund auf sie zu rannte. Dabei soll die Unbekannte der 43-Jährigen Haare ausgerissen und mit dem Smartphone gegen den Kopf geschlagen haben. Ein hinzugekommener, etwa 60 Jahre alter Fahrradfahrer konnte die Situation wohl schlichten, so die Polizei. Anschließend entfernte sich die Angreiferin, die Begleitung eines Mädchens unterwegs war. Die Polizei, 0721 49070, sucht nun Zeugen.