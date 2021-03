Anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März warnt die Gewerkschaft IG BAU vor einem Rückschritt bei der Gleichberechtigung in Folge der Corona-Pandemie. „Insbesondere Minijobs werden in der Krise zunehmend zur Karrierefalle“, kritisiert Bezirksvorsitzende Marina Rimkus. In Germersheim sind laut Arbeitsagentur 74 Prozent aller rund 360 Minijobs in der Gebäudereinigung in Frauenhand. „Geringfügig Beschäftigte gehen nicht nur beim Kurzarbeitergeld leer aus. Sie sind auch häufiger von Entlassungen betroffen“, so Rimkus. Zudem stehe das Ehegatten-Splitting einer echten Gleichberechtigung am Arbeitsmarkt im Weg. Zugleich wird auf die gestiegene Belastung von Frauen hingewiesen. „Kinderbetreuung und Pflege bleiben meist an den Frauen hängen“, unterstreicht Rimkus.