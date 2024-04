In der Nacht zum Sonntag wurde eine 30-jährige Frau in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Germersheim Opfer eines Raubüberfalls. Die Frau wurde laut Polizeibericht von einem ihr fremden Mann zunächst in russischer Sprache angesprochen. Im Anschluss schlug der Täter der Frau zwei Mal ins Gesicht, trat ihr gegen das Bein und nahm ihr ihre E-Zigarette ab, die sie in der Hand hielt. Danach flüchtete der Täter zu Fuß. Bei diesem soll es sich um einen etwa 30 bis 40 Jahre alten Mann mit auffallend breiter Statur handeln, der komplett schwarz gekleidet war.