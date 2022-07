Eine 34-jährige Frau wurde am Montagnachmittag Opfer eines versuchten Raubes. Ein 33-jähriger Mann soll bei der Haltestelle Ettlinger Tor versucht haben, der vor ihm die Treppen zur Haltestelle hinablaufenden Frau einen Rucksack von der Schulter zu reißen. Sie wehrte sich jedoch und der Beschuldigte soll sie daraufhin in den Oberarm gekniffen haben. Als er realisiert, dass die Frau ihren Rucksack nicht loslassen würde, ist er zu Fuß geflüchtet. Der Mann konnte an einem Aufzug von der Polizei festgenommen werden.