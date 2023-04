Schwerste Verletzungen erlitt am Dienstagmittag eine Frau in der Jahnstraße in Eggenstein, als sie von einer Straßenbahn erfasst wurde. Zeugen berichteten, dass die Dame gegen 12.20 Uhr offenbar ins Gleisbett fiel und zwischen zwei, miteinander verbundenen Straßenbahnen geriet, teilt die Polizei mit. Dabei erlitt die 80-jährige Frau schwere Verletzungen an einem Bein und kam zur weiteren ärztlichen Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.