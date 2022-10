Am Samstag gegen 18 Uhr wurde in Hainfeld eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt, wie die Polizei berichtet. Die 68-jährige Frau wurde von einem rückwärtsfahrenden Auto erfasst. Aufgrund der Schwere der erlittenen Verletzungen wurde die aus dem Landkreis Germersheim stammende Frau mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 61-jährige Fahrer, der den Unfall verursacht hatte, stand unter Alkoholeinfluss. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe und kassierte seinen Führerschein. Es wurde ein Gutachter zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens beauftragt. Mit vor Ort eingesetzt waren zudem Kräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr.