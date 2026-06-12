Ein Unbekannter hat am Donnerstag in Freckenfeld Schmuck und Bargeld aus einem Wohnhaus gestohlen. Nach Angaben der Polizei traf die Bewohnerin den Mann am späten Vormittag im Hausflur, als sie von kurzen Reinigungsarbeiten vor dem Anwesen zurückkehrte. Der Täter verschaffte sich zuvor vermutlich über den rückwärtigen Bereich Zutritt zu dem Haus in der Hauptstraße, durchsuchte die Räume und flüchtete dann in unbekannte Richtung. Der Einbruch geschah gegen 10.30 Uhr. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Laut Polizei soll der Mann etwa 40 bis 45 Jahre alt gewesen sein, komplett dunkel gekleidet und mit dunkler Mütze. Hinweise nimmt die Polizei Wörth, Telefon 07271 9221-0, per E-Mail an piwoerth@polizei.rlp.de oder die Kriminalpolizei unter kilandau.k45.germersheim@polizei.rlp.de entgegen.