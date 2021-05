In einem Einkaufsmarkt in der Hauptbahnstraße in Karlsruhe-Durlach kam es am Dienstagabend zu einem räuberischen Diebstahl, bei dem die Filialleiterin leicht verletzt wurde, teilt die Polizei mit. Ein 22-Jähriger hatte gegen 20 Uhr Speisen, Hygieneartikel und Tabak in seine Taschen gesteckt und den Laden über den Kassenbereich verlassen. Vor dem Einkaufsmarkt sprach ihn die Geschäftsleiterin auf sein Fehlverhalten an, woraufhin er flüchten wollte. Beim Versuch ihn festzuhalten, trat er um sich und verletzte die Frau am Bein. Hinzugeeilte Personen konnten den jungen Mann aber bis zu Eintreffen der Polizeistreife festhalten.