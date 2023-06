Schaidt. Ein 26-Jähriger hat laut Polizei am Donnerstagmittag in der Schaidter Hauptstraße eine Frau sexuell belästigt. Zuvor hat er Schulkinder, die den Hort in der Kita St. Leo besuchen, angesprochen. Die Polizei hat den Tatverdächtigen schnell ermittelt.

Um 14.25 Uhr hat sich die Leitung der Kindertagesstätte St. Leo, die zusätzlich über einen Hort verfügt, in dem rund 20 Grundschulkinder über Mittag betreut werden, an die Eltern gewandt. Mehrere Kinder hatten die Leitung darüber informiert, dass ein Mann mit schwarzer Kapuze aufdringlich geworden sei.

Bestätigt wurde das auffällige Verhalten des Mannes auch von einer Erzieherin, die in ihrer Mittagspause von dem Mann belästigt worden war. Laut Polizei hat der 26-jährige Fußgänger zunächst unerwartet eine Frau im Brustbereich an den Oberkörper gefasst hat. Anschließend habe er versucht, eine weitere Frau zu umarmen. Diese konnte ausweichen.

Die Polizei nahm direkt die Fahndung nach dem Mann auf und konnte diesen kurze Zeit später festnehmen. Nach einem eindringlichen Gespräch sei ihm ein Platzverweis erteilt worden. Weitere Strafanzeigen seien eingeleitet worden. Das Verhalten des Mannes reiche aber nicht aus, um ihn länger festzuhalten, informierte die Polizei auf Nachfrage der RHEINPFALZ.

Weiter weist die Polizei darauf hin, dass Personen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, unbedingt Kontakt mit der nächsten Polizeidienststelle aufnehmen oder unmittelbar die 110 anrufen sollen.