Auf dem Nachhauseweg geschlagen und getreten wurde eine 31-jährige Germersheimerin am Samstagmorgen gegen 4.15 Uhr. Nach einem Gaststättenbesuch traf die Frau in der Fischerstraße auf einen 20-jährigen Mann, der sie laut Polizeibericht nach einem kurzen Streitgespräch ins Gesicht schlug und in den Bauch trat. Hintergründe für den Streit sind bisher unbekannt. Die Frau wurde leicht verletzt. Hinweise an die Polizei, Telefon 07274 9580.