[Aktualisiert: 26. April, 16.49 Uhr] Seit vergangenem Samstag wird die in Germersheim wohnende 47-jährige Achwak A.-O. vermisst. Sie besuchte in den Abendstunden noch eine Verwandte in München und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Sie nutzte vermutlich die öffentlichen Verkehrsmittel. Ihr Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. „Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten“, heißt es im Bericht der Polizei. Die Frau wird wie folgt beschrieben: etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, kräftig, braune bis schwarze Haare (je nach Färbung), Frisur ist unbekannt, braune Augen, weißes Kopftuch, schwarze, knielange Jacke, blaue Jeans.

Wer Achwak A.-O. seit Samstag gesehen hat und Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort geben kann wendet sich bitte an die Polizei in Landau, Telefon 06341 287-0, E-Mail: kilandau.k1@polizei.rlp.de oder jede andere Polizeidienststelle.