Premiere in der 118-jährigen Geschichte des Radfahrervereins Viktoria: Eine Frau führt den Verein.

In geheimer Wahl ist Heidi Ostwald mit 14 Ja-, bei sechs Gegenstimmen und drei Enthaltungen zur neuen Vorsitzenden gewählt worden. Sie folgt David Slabé nach, der fast vier Jahre den Verein geführt, bei den Wahlen aber nicht mehr kandidiert hatte. Am Dienstag, 18. April, startet die „Plauschgruppe“ ihre Ausfahrten, die wöchentliches Radfahren mit mäßiger Geschwindigkeit und gemütlichem Ausklang verbindet. Für Sonntag, 18. Juni, ist das Volksrad- und Radtouristikfahren terminiert. Ob es künftig wieder das Lingenfelder Radrennen geben soll, ist dagegen noch offen. Ein zu bildender Arbeitskreis soll sich darüber Gedanken machen. Der Vorstand will danach das Ergebnis „baldmöglichst beurteilen“.

Neuwahlen



Vorsitzende: Heidi Ostwald; Schriftführerin: Margit Pfundstein; Fachwart Radtouristik: Patrik Simon; Gerätewart: Roland Hoffmann; Beisitzer: Karin Jung-Jabczynski, Christian Schlick.