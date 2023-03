Eine 58-jährige Autofahrerin fuhr bereits am Dienstag vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls in die Frontscheibe einer Bäckerei in der Rheinstraße. Laut Zeugenaussage bog sie zuvor auf einen Parkplatz ab, fuhr jedoch über diesen hinaus und ungebremst durch die Scheibe. Die Frau kam ins Krankenhaus, wo sie verstorben ist, wie die Polizei nun mitteilt.