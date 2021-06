Eine 16-Jährige wurde am Montagnachmittag beim Bahnhof Durlach von einem 19-Jährigen sexuell belästigt. Die junge Frau war gegen 18.30 Uhr auf dem Weg zum Bahnhof Durlach. Vor dem Bahnhof stand eine Gruppe junger Männer, aus der man ihr nachpfiff. Die 16-Jährige ignorierte dies, worauf ihr ein 19-Jähriger aus der Gruppe folgte. Als er sie eingeholt hatte, strich er ihr durchs Haar und wollte sie umarmen. Sie ging daraufhin durch die Unterführung und sprach eine Passantin an. Diese verständigte die Polizei. Der 19-Jährige war der jungen Frau gefolgt und versuchte sie abermals zu umarmen, was sie verhindern konnte. Von einer Streife konnte der alkoholisierte Beschuldigte vorläufig festgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2 Promille.