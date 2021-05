Ein 53 Jahre alter Mann hat am Samstagabend in einem Laden im Karlsruher Hauptbahnhof versucht, 350 Post- und Glückwunschkarten im Wert von insgesamt 435 Euro zu stehlen. Eine Angestellte habe ihn vor dem Geschäft dabei ertappt, wie er die Karten in eine Tüte gesteckt habe, teilt die Polizei am Montag mit. Die Frau habe ihn dann an der Flucht gehindert, bis eine Polizeistreife kam. Der Franzose habe 0,7 Promille Alkohol im Blut gehabt und nicht erklärt, was er mit den Karten vorhabe, teilt die Polizei weiter mit. Er wurde wegen Diebstahls angezeigt.