Der ehemalige Ortsvorsteher von Maximiliansau, Franz Nachbar, ist am Samstag, 8. Oktober, verstorben. Er wurde 86 Jahre alt.

Nachbar hatte von 1989 bis ins Jahr 1999 das Amt des Ortsvorstehers inne. Bereits seit 1979 war er Mitglied im Stadtrat der Stadt Wörth, dem er auch von 1999 bis 2019 angehörte. Auch war er im Kreistag und als ehrenamtlicher Richter am Verwaltungsgericht Neustadt sowie Schöffe am Landgericht Landau engagiert.

„Ich wollte immer etwas tun für die Menschen. Ein wenig die Welt verbessern.“ Mit diesen Worten erklärte Franz Nachbar in einem Interview mit der RHEINPFALZ 2017 sein vielseitiges Engagement. Nachbar wurde 1935 in Tscheb im ehemaligen Jugoslawien geboren. Die Stadt an der Donau heißt heute Celarevo und gehört zu Serbien. Als 9-Jähriger musste der junge Franjo von dort fliehen, verlor Mutter und Großeltern, wurde vom Vater getrennt. In einem Umerziehungslager fand ihn sein Vater wieder. Über weitere Stationen fanden sie 1952 eine neue Heimat in Maximiliansau. Hier lernte Franz Nachbar Marianne Mathes kennen, die er heiratete. Das Paar hat 5 Kinder. Die Familie – auch mit Enkeln und Urenkeln – war Nachbar immer besonders wichtig.

Nachbar arbeitete in der Esso-Raffinerie, war dort 27 Jahre lang im Betriebsrat, war Vertrauensmann und engagierte sich in der Gewerkschaft. Seit 1967 war er Mitglied der SPD. Von 1983 bis 1999 war er Vorsitzender des SPD-Ortsvereins. An seinem 80. Geburtstag überreichte ihm Kurt Beck die Willy-Brandt-Medaille, die höchste Auszeichnung der SPD. 2020 wurde ihm die Landesverdienstmedaille von Ministerpräsidentin Malu Dreyer verliehen.

Auch in vielen örtlichen Vereinen war der Familienmensch – oft unterstützend – Mitglied.

Info

Die Trauerfeier und Beisetzung von Franz Nachbar ist am Montag, 17. Oktober, um 15 Uhr auf dem Friedhof in Maximiliansau.