Vom Montag, 11. bis Sonntag, 17. Juli gibt es im Gebiet des Schwarzwaldes, das nah am Elsass liegt, zahlreiche Angebot in französischer Sprache. Wie die Organisatoren der Nationalparkregion Schwarzwald mitteilen, gehören 27 Gemeinden zwischen den Tälern der Flüsse Murg, Rench, Kinzig und Acher sowie rund um Baiersbronn zu der Region. Sie alle bieten französischsprachigen Gästen Museumsbesuche, Wanderungen, Führungen durch den Weinkeller und vieles mehr in französischer Sprache an. Das komplette Programm gibt es unter www.nationalparkregion-schwarzwald.de/Downloads