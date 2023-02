„Le français?“. „Non merci!“. „Französisch?“. „Nein Danke!“ Nicht einmal jeder siebte Schüler in Deutschland lernt Französisch als Fremdsprache – der niedrigste Wert seit fast 30 Jahren.

Laut Angaben des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden lernten im Schuljahr 2021/22 rund 1,29 Millionen der insgesamt 8,44 Millionen Mädchen und Jungen an allgemeinbildenden Schulen in Deutschland Französisch. Der Anteil war mit 15,3 Prozent so niedrig wie seit 1994/95 nicht mehr (15,1). Im Schuljahr 2009/10 lag der Anteil der Französisch-Schüler mit 19,1 Prozent am höchsten. Dennoch bleibt die Sprache unserer Nachbarn laut Statistik nach Englisch die zweithäufigste Fremdsprache im Unterricht. Es folgt Latein mit 6,4 Prozent, dann Spanisch (5,9).

Wie häufig Französisch erlernt und unterrichtet wird, ist regional sehr unterschiedlich. So hatten im vergangenen Schuljahr im Saarland 51,2 Prozent der Schüler Französisch, in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg war es je ein Viertel. Dagegen lernten in Mecklenburg-Vorpommern nur 10,6 Prozent, in Sachsen-Anhalt 10,7 Prozent und in Nordrhein-Westfalen 11,5 Prozent der Schüler Französisch.