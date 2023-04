Zu einem Kräuterfest im Biosphärenreservat am Sonntag, 23. April, sind Besucher nach Wingen bei Lembach im Elsass eingeladen. Von 10 bis 18 Uhr ist auf dem Dorfplatz der „4. Wingener Kräuterfrühling“ angekündigt. Das deutsch-französische Fest dreht sich rund um Wildkräuter und es gibt unter anderem geführte Natur- und Kräuterführungen. Auch die Besichtigung des Gartens von Schwester Bernardine und der Verkauf von Kräutertees nach ihren Rezepten stehen auf dem Programm. Laut Ankündigung gibt es Kochworkshop mit Wildkräutern und Handwerkskunst zu sehen. Ein Messerschärfer zum Schärfen mitgebrachter Messer und Scheren ist beim Kräuterfest ebenfalls dabei und natürlich gibt es kulinarische Verpflegung aus der Natur- und Wildkräuterküche, Fleisch aus umliegenden Wäldern, lokaler Biokäse von Weidekühen sowie ein Musik- und Kinderprogramm. Der Eintritt zum französisch-deutschen Kräuterfest am Sonntag, 23. April, in Wingen ist kostenfrei.

Info



www.wingen.fr oder www.wildwiese.com