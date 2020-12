Die Krankenhäuser im Elsass waren zu Beginn der Corona-Pandemie überlastet. Ende März erklärten sich deshalb die Südpfalzkliniken bereit, vier Covid-19-Patienten aus Straßburg zu übernehmen.

Diese vier Patienten waren schwer erkrankt und mussten intensivmedizinisch versorgt werden. Der Transport erfolgte per Helikopter und Rettungswagen. Zu diesem Zeitpunkt war die Asklepiosklinik in Kandel zum Standort für die Behandlungen im Zuge einer Infektion mit dem Coronavirus im Landkreis Germersheim erklärt worden. Die vier elsässischen Patienten waren die ersten Covid-19-Patienten, die in Kandel behandelt wurden. Alle vier konnten die Klinik später als geheilt entlassen.

Für ihr Engagement bekamen nun Pflegekräfte und Ärzte unter Leitung der Chefärzte Jörg Stypmann (Ärztlicher Direktor, Chefarzt der Kardiologie sowie der Inneren Medizin) und Volker Moog (Chefarzt der Intensivmedizin) die Ehrenurkunde des deutsch-französischen Observatoriums (ORFACE) überreicht. In einer Mail an die Staatskanzlei Rheinland-Pfalz beschreibe Alexandre Wattin, Präsident des Observatoriums das Engagement als selbstlos, heißt es in einer Mitteilung der Klinik. Auch der Geschäftsführer der Südpfalzkliniken, Frank Lambert, lobte seine Mitarbeiter für ihr „hingebungsvolles Engagement“. Sie hätten im Frühjahr die Entscheidung unterstützt, Covid-19-Patienten ausschließlich in Kandel zu behandeln und dafür unter anderem weitere Fahrwege auf sich genommen.

Seit dem Sommer sind die Klinken in Kandel und Germersheim wieder im Regelbetrieb. Covid-19-Patienten werden inzwischen, basierend auf den Erfahrungen aus der ersten Welle, in beiden Häusern behandelt.