Mit Spiel und Spaß das Erlernen der französischen Sprache fördern und die Kultur des Nachbarlandes vorstellen. Das ist das Ziel von France Mobil. Mathilde Zilliox ist eine von 12 französischen Lektorinnen und Lektoren, die sich dafür einsetzen, ein aktuelles und authentisches Frankreichbild zu vermitteln. Vergangene Woche war sie zu Gast in der Richard-von-Weizsäcker-Realschule plus in Germersheim.

Am 5. April besuchte das France Mobil die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe fünf der Germersheimer Schule. Sarah Pfundstein, eine Französischlehrerin der Realschule, hat den Kontakt hergestellt und die Zusammenarbiet organisiert. 58 der 105 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangstufe 5 haben teilgenommen. Obwohl die Anmeldezahl deutlich höher war, konnten aufgrund der Coronamaßnahmen nur eine begrenzte Zahl an Schülern an dem Projekt teilnehmen. Trotzdem haben sich für das kommende Schuljahr bereits 34 Realschüler der Jahrgangsstufe 5 für das Fach Französisch entschieden. Allerdings liegen noch nicht alle Entscheidungen vor, berichtet Nicole Fichtenkamm, Konrektorin der Germersheimer Realschule plus.

France Mobil und sein deutsches Pendant mobiklasse.de feiern in diesem Schuljahr ihr 20. Jubiläum. Bundesweit hat das kostenlose Programm 1,4 Millionen Schülerinnen und Schüler an über 17.000 Schulen erreicht.