Die Auseinandersetzung zwischen Befürwortern und Gegnern der als „Frankfurter Hüte“ bezeichneten Mini-Poller entlang der Minfelder Hauptstraße im Zuge der Bundesstraße 427 geht weiter.

„Untersteht euch bloß, die wieder abzuschrauben“, habe erst kürzlich wieder ein Anwohner zu ihm gesagt, berichtete Ortsbürgermeister Martin Volz (FWG) gegenüber der RHEINPFALZ. Den meisten Anwohnern und Fußgängern vermitteln die „Frankfurter Hüte“ ein zusätzliches Sicherheitsgefühl, das sie nicht missen möchten. Gerade auf den engen Gehwegen gegenüber den eingezeichneten Parkbuchten könne man jetzt doch sicherer laufen, sagte er.

Volz räumt ein, dass man auf Wunsch von Anliegern einige Poller geringfügig versetzt habe, damit diese besser in ihre Einfahrten einbiegen können. Im Falle von Ina Schlosser, die eine Petition gegen die „Frankfurter Hüte“ initiiert hatte, sei man ebenfalls vor Ort gewesen und habe sich die Situation angeschaut. Probleme mit dem Ein- und Ausfahren habe man nicht feststellen könne, wohl aber mit dem Parken auf dem Gehweg. Aber das sei hier ja auch nicht erlaubt, so Volz. Deshalb habe es hier auch keinen Anlass zu einer Veränderung gegeben.

Einstimmer Beschluss im Ortsgemeinderat

Zusammen mit Kai Scherrer vom Ordnungsamt der Verbandsgemeindeverwaltung habe man jeden einzelnen Fall in Augenschein genommen, auch die Polizei sei dazu angehört worden. Außerdem habe der LBM, der für die Unterhaltung der Bundesstraße zuständig ist, der Maßnahme ebenfalls zugestimmt. Und Probleme von Rettungsfahrzeugen seien keine bekannt geworden, berichtete Volz, der selbst als Rettungssanitäter arbeitet. Schließlich habe auch der Ortsgemeinderat sich in der letzten Sitzung des Themas angenommen und einstimmig beschlossen, es bei den „Frankfurter Hüten“ zu belassen. Zum Argument, nirgendwo sonst gebe es solche Poller, verwies der Minfelder Ortsbürgermeister auf „Frankfurter Hüte“ in Kandel und auf Poller in der Nachbargemeinde Winden, ebenfalls entlang der B 427.