Frank Stephany, seit 2012 Leiter der VR Bank-Filiale in Wörth, ist auch für den Filialbereich Maximiliansau der Genossenschaftsbank verantwortlich. Stephany kennt den Marktbereich bestens, denn er leitete die Filiale Maximiliansau bereits von 1993 bis zu seinem Wechsel nach Wörth. Unterstützt wird Stephany in der Filiale Maximiliansau von den Allfinanzberatern Cathrin Ludwig und dem bisherigen Filialverantwortlichen Erich Winter. Winter kann sich künftig voll und ganz der Beratung seiner Kunden widmen, für die er weiterhin in Maximiliansau sowie in Wörth nach Terminvereinbarung da sein wird. Alltägliche Serviceleistungen hat in der Filiale Maximiliansau seit Mai das Service-Interaktiv-System „VR-SISy“ übernommen.