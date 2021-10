Michael Englert, Gründer und Geschäftsführer der ITK Engineering GmbH, geht zum Jahresende in den Ruhestand und verlässt das Unternehmen nach 27 Jahren. Zum 1. Oktober hat Frank Schmidt, bislang Mitglied der Geschäftsführung der Bosch Engineering GmbH, seine Nachfolge angetreten. Die langfristigen Unternehmensziele – internationales Wachstum, Erschließung neuer Branchen sowie Digitalisierung des Engineering – stehen weiterhin im Fokus, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Vor 27 Jahren hat Michael Englert im südpfälzischen Kuhardt das Ingenieurbüro für technische Kybernetik, die heutige ITK Engineering GmbH, gegründet. „Vor mehr als einem Vierteljahrhundert war es meine Vision, Intelligenz in Maschinen sowie Systeme zu bringen“, erklärt Englert. „Dass daraus ein internationaler Software- und Entwicklungsdienstleister entstanden ist, der heute auf einem enormen Methodenwissen in Bereichen wie Embedded Systems, Cloud Computing oder Cybersecurity fußt, macht mich persönlich sehr stolz.“ Ein wichtiger Schritt in der Unternehmensgeschichte war 2017 die Übernahme durch die Robert Bosch GmbH. Seitdem ist ITK Engineering eine eigenständige Marke innerhalb des weltweit führenden Technologieunternehmens.

Sein Nachfolger ab dem 1. Oktober ist Frank Schmidt, seit 2016 Mitglied der Geschäftsführung der Bosch Engineering GmbH (BEG). Schmidt kennt den Konzern seit 25 Jahren aus verschiedenen Funktionen. Auch in seiner neuen Rolle als Vorsitzender der Geschäftsführung der ITK Engineering GmbH wird er Mitglied in der Geschäftsführung der BEG bleiben. „Im Rahmen der Bosch-Integration von ITK Engineering konnte ich mich in den letzten vier Jahren persönlich von den Stärken und dem großen Potenzial des Unternehmens überzeugen. Ich bin mir sicher, dass wir die Erfolgsgeschichte in einem weltweit dynamischen Wachstumsmarkt fortschreiben werden“, so Schmidt, der promovierte Elektrotechniker ist.