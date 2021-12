Kevin Franck wird ab Januar neuer Spielertrainer beim SV Hatzenbühl in der A-Klasse Ost. Er spielte bis zum November für den TuS Frankweiler/Gleisweiler/Siebeldingen in der Bezirksliga und coachte dort die zweite Mannschaft in der C-Klasse West. Ursprünglich war er als Co-Trainer von Patrick Schäfer verpflichtet worden. Doch Schäfer und der Verein hatten sich nach der 0:11-Niederlage beim SV Erlenbach Ende November in beiderseitigem Einvernehmen getrennt. Franck wird vom A-Junioren-Coach Patrik Gander und Andreas „Magic“ Werling, Trainer der zweiten Mannschaft, unterstützt.