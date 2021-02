Die Vorsitzenden der sechs Fraktionen im Germersheimer Stadtrat rufen gemeinsam zur Nutzung der Briefwahl auf. Nachdem der Vorstoß gescheitert sei, die Landtagswahl am 14. März grundsätzlich als Briefwahl durchzuführen, sei es jetzt an jeder einzelnen Wählerin und jedem einzelnen Wähler, die Briefwahl zu nutzen um sich selbst, andere Wähler und die Wahlhelfer im Wahllokal vor Ansteckung zu schützen. Das teilet CDU-Fraktionsvorsitzender Wolfgang Sorge auch im Namen seiner fünf Kolleginnen und Kollegen, Julia Neu (Grüne) Heidi Kokkinis-Brotz (FDP), Markus Pfliegensdörfer (SPD), Peter Meyer (FWG) und Alfons Braun (AfD) mit. Die Gastronomie müsse aufgrund der Pandemie und der neuen Mutationen vorerst geschlossen bleiben, die Kultur sei ebenso betroffen wie der Einzelhandel, so die Fraktionschefs in ihrem Schreiben. In Wahllokalen könne es ebenso zu Menschenansammlungen kommen, die es nach den momentan geltenden Hygiene-Regeln gar nicht geben dürfte.

Ob es dann am Wahlsonntag neue Regeln gebe oder Menschen, die sich nicht an Regeln halten, sei zweitrangig, wenn die Mehrheit der Wähler Briefwahl nutzt. Sorge: „Am Wahlsonntag müssen die ehrenamtlichen Helfer dann nicht nur mit ihrem Team in Kontakt sein, sondern auch noch mit 100 bis 200 zufälligen Personen. Die sich teils an die Regeln halten, teils nicht.“ Deshalb der Aufruf aller sechs im Germersheimer Stadtrat vertretenen Parteien: „Nutzen Sie die Möglichkeit der Briefwahl!“

Briefwahlunterlagen können jetzt schon online beantragt werden auf der Plattform „RLP direkt“ unter der Adresse https://tbk.ewois.de/IWS/startini.do?mb=204. Viele Verwaltungen habe den Link auch auf ihrer Internetseite. Viele lokale Wahlleiter weisen darauf hin, dass der Antrag per Internet schon gestellt werden kann, bevor die Wahlbenachrichtigung im Briefkasten liegt.