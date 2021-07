Durch die Richtungsänderung im Gemeinderat müssen ältere Bürger weiter warten oder aus ihrem Heimatort wegziehen.

Die Chance, endlich älteren Bürgern der knapp 2000 Einwohner zählenden Gemeinde ein altersgerechtes Wohnen in ihrer Heimatgemeinde zu ermöglichen, wurde durch den knappen Beschluss vertan. Eine Wohnanlage für Senioren steht schon seit Jahren auf der Agenda der Ortsgemeinde an vorderer Stelle. Das Ziel schien greifbar nah, denn ein Investor hatte ein schlüssiges Konzept aus Wohnungen, Gemeinschaftsflächen und Büroräumen für betreuende Institutionen entworfen. Ein ungenutztes Grundstück konnte die Gemeinde bieten.

Wegen öffentlicher Parkplätze müssen Senioren in ihren zu groß gewordenen Häusern bleiben oder sich außerhalb der Gemeinde etwas Passendes suchen. Darunter leiden auch junge Familien, die froh wären, sie könnten ein älteres, frei werdendes Haus kaufen, um den von ihnen benötigten Platz zum Wohnen zu haben. Denn neu Bauen ist mangels freier Bauplätze in Neupotz derzeit kaum möglich. Und jetzt sollen sogar noch Flächen, die in einigen Jahren solche Bauplätze gegeben hätten, für ein Projekt herhalten, das damit weit entfernt von Ärzten und Apotheken und den Anlaufstellen älterer Neupotzer liegen würde. Ob dieser Richtungswechsel wirklich zielführend war?