Nicht nur in der „Corona-Zeit“ ist es wichtig, gewisse Dinge zu regeln – so lange man sie noch in vollem Bewusstsein regeln kann. Aus diesem Grund bietet Margareta Klein ab Montag, 15. Juni, – nach der Corona-Zwangspause – wieder Beratungen zu den Themen Patienten-, Betreuungsverfügung und Vorsorgevollmacht an.

Margareta Klein ist Geschäftsführerin des Sozialdienstes Katholischer Frauen und Männer (SKFM) in Germersheim. „Es ist auch wichtig, bereits vorhandene Dokumente zu überprüfen, ob in diesen auch alle Punkte so geregelt sind, wie man sie haben möchte“, sagt die Diplom-Sozialarbeiterin. Oft seien solche Dokumente schon vor langer Zeit ausgefertigt worden. Mitunter seien daher Ergänzungen – mit Datum und Unterschrift – erforderlich, um beispielsweise auch eine Beatmung zu ermöglichen, nennt Klein ein aktuelles Beispiel.

Vertrauensperson auswählen

„Durch eine korrekte und vollständige Vorsorgevollmacht kann ich frühzeitig dafür sorgen, dass eine Person meines Vertrauens Regelungen in meinem Sinne trifft“, erläutert Klein den Sinn einer solchen Verfügung. Zum Beispiel könne auch der Bereich „Gesundheit“ in einer solchen Vollmacht benannt werden. Wer seinen Bevollmächtigten jedoch im Vorfeld kontaktiere, könne eine Patientenverfügung machen.

Welches Regelungsinstrument im Einzelfall das Richtige ist, dazu berät Margareta Klein ab dem 15. Juni individuell. Eine solche Beratung kann entweder bei einem Hausbesuch oder in den Räumen des SKFM – in jedem Fall aber unter Einhaltung der Hygieneregeln – erfolgen. Ein Beratungstermin muss vorab telefonisch vereinbart werden.

Kontakt