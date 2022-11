Zugegeben, als Weihnachtsstadt kann Hagenbach bisher nicht punkten. Es gab zwar schon früher Initiativen wie Adventssingen und Glühweinstand, aber erst der Wintermarkt 2019 hatte wirklich viele Menschen aus den Häusern in die Ortsmitte gelockt. Am Wochenende ist es wieder soweit.

Zwei Jahre Corona- und Kreativpause haben zu einem regelrechten Ideenstau und neuer Ausrichtung geführt. „Wir werden in Zukunft die Saison der Weihnachtsmärkte eröffnen. Eine Woche früher stehen wir nicht in Konkurrenz zu den Märkten der Region, die Aussteller sind mit ihren Angeboten längst gerüstet. Und im trüben November freuen sich die Menschen auf geselliges Zusammensein“, wirbt Organisator und erster Beigeordneter der Stadt Tobias Zimmermann. Auch der neue Name „St. Michaelsmarkt“ passe perfekt zum Platz vor der Michaelskirche. Hier wird die Bühne aufgebaut, rundherum und entlang des historischen Ortskerns bis zum Wachthäusel werden sich die Stände und Buden ausdehnen.

Für Freitag und Samstag, 18. und 19. November, erwartet die Besucher ein vielseitiges Angebot von 25 Kunsthandwerkern mit liebevollen, oft handgearbeiteten Geschenk- und Dekoartikeln. Man findet Adventskränze, Schmuck, Näh- und Strickwaren, Handarbeiten aus vielerlei Werkstoffen von Holz bis Beton und Papier. Für feine traditionelle Leckereien von süß bis herzhaft sorgen unter anderem neun Vereine mit winterlichen Spezialitäten.

Mit Alphornbläsern und Weihnachtswichtel

Vorweihnachtliche Atmosphäre verbreiten die Alphornbläser und ein Weihnachtswichtel, der über den Markt spaziert und schon mal kleine Geschenke verteilt. Zauberkünste auf der Bühne werden die Zuschauer ebenso erstaunen wie Olaf, der berühmteste Schneemann der Welt. Gemütlich wird es für Kinder, wenn sie im Alten Rathaus spannenden Geschichten und historischen Märchen lauschen können. Der Marktzauber ist in ein stimmungsvolles Ambiente eingebettet, das mit sparsamerem Beleuchtungskonzept der derzeitigen Energiesituation angepasst sein wird. „Alle signalisieren große Vorfreude, schließlich hat sich die Hagenbacher Gastfreundschaft und Geselligkeit schon bei vielen Sommerfesten bewährt“, sagt Zimmermann.

Info

Freitag 18., Samstag 19. November, Beginn um 14 Uhr bis 21 Uhr (Kunsthandwerk) und 22.30 Uhr (Bewirtung). Ausreichende Parkplätze sind auf dem Festplatz, ein kurzer Fußweg führt zur Ortsmitte.