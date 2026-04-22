Medaillen, Statistik, Stimmung: 149 Menschen absolvieren beim Frühlingsschwimmen in Wörth 364 Kilometer. Ein Teenager schafft 20 Kilometer, ein Kind 100 Meter.

Beim Frühlingsschwimmen im Hallenbad Wörth wurden am Samstag von den 149 Teilnehmern insgesamt 364 Kilometer und 77 Meter zurückgelegt. Beeindruckende 20 Kilometer hat Nicolás Peña Wincierz absolviert. Der 14-Jährige ist aktives Mitglied beim Schwimmclub Wörth, der das Frühlingsschwimmen veranstaltet. Mitmachen durfte jeder.

Für manche war die Teilnahme ganz spontan, beispielsweise für die dreijährige Marie Hagenbucher aus Kandel, die mit ihrer kleinen Schwester und ihrem Papa einfach ein wenig im Wasser planschen wollte. Vom Wettbewerb wussten sie nichts, aber Marie nahm spontan teil und schaffte 100 Meter, also vier Bahnen. Stolz präsentiert die jüngste Teilnehmerin des Tages ihre Urkunde und Medaille.

Ganz schön anstrengend

Das Schwimmen war ganz schön anstrengend, verrät Marie. Natürlich konnte sie Pausen machen. Denn wie lange ein Schwimmer im Wasser bleibt und wie er seine Strecke einteilt, ist jedem selbst überlassen. Von 9 bis 21 Uhr konnte geschwommen werden.

Früher lief die Veranstaltung unter der Bezeichnung 24-Stunden-Schwimmen. Aufgrund des hohen Aufwands und der Anzahl an Helfern, die dafür benötigt wurden, wurde die Veranstaltung auf zwölf Stunden gekürzt und in Frühlingsschwimmen umbenannt. Alle zwei Jahre stemme der Schwimmclub die Aktion, erklärt der Vorsitzende Markus Otte. „Wir wollen der Bevölkerung etwas Besonderes bieten und uns präsentieren“, so Otte – und natürlich soll auch die Vereinskasse profitieren.

Bahnenzähler dokumentieren

Damit alles klappt, sind Vereinsmitglieder, aber zum Beispiel auch die Eltern von jungen Schwimmern, eingespannt. In einem Vierschichtbetrieb werden die zurückgelegten Strecken auf den fünf Bahnen dokumentiert. An jeder Bahn sitzen zwei Zähler. Einer in der zweiten Schicht ist der 14-jährige Nicolás. Immer wenn ein Schwimmer bei ihm ankommt, wird ein Strich in einem Kästchen auf der Starter-Karte gemacht. Beim zweiten Eintreffen wird mit einem zweiten Strich das Kreuz finalisiert – 100 Meter sind geschafft. „Es ist kein so stressiger Job. Man kann sich auch mal unterhalten“, erklärt der durchtrainierte Sportler. Aus dem Wasser kommt öfter die Frage, wie viele Meter schon geschafft sind. Manchmal motivieren die Schreiber durch Zurufe: „Nur noch 300 Meter, dann ist der Kilometer voll!“

59 erwachsene Teilnehmer und 90 Jugendliche legen über den Tag verteilt ihre Strecke zurück, hat Martin Trauth, sportlicher Leiter und Mann der Statistik, erfasst. Die Frauen und Mädchen sind dabei je in der Mehrheit. Der älteste Teilnehmer ist 71 Jahre alt und schafft 1,5 Kilometer.

106 Gold-Medaillen

In der Wertung der Grundschulen kann die Dorschbergschule sowohl die meisten Schwimmer (zehn) als auch die meisten Kilometer (27) verzeichnen. Bei den weiterführenden Schulen ist die Carl-Benz-Gesamtschule mit 38 Teilnehmern und über 93 Kilometern auf Platz eins. Auch die Lebenshilfe hat einige Teilnehmer am Start – und manche hat der Ehrgeiz gepackt. Insgesamt werden 106 Gold-Medaillen verliehen, 26 silberne und 14 bronzene.

Über die Zehn-Kilometer-Marke kamen nur zwei; die zweite Schwimmerin ist die zehnjährige Sophie Mentari Blau mit 10.100 Metern. Otte ist zufrieden mit dem Verlauf. Das Wetter, so seine Einschätzung zur Halbzeit, ist fast zu gut. Nicht jeden zieht es da ins Hallenbad.

Doch die Bahnen sind oft gut belegt. Im Eingangsbereich kann sich gestärkt und unterhalten werden. Auch hier lautet die Frage aller Fragen: „Wie viele Meter hast du geschafft?