Das Frühlingsschwimmen des Schwimmclubs Wörth findet am Samstag, 18. April, im Hallenbad Wörth statt. Das Hallenbad ist für Schwimmer an diesem Tag von 9 bis 21 Uhr für alle geöffnet, die Spaß am Schwimmen haben. Bereits ab einer Schwimmstrecke von 50 Metern gibt es eine Urkunde. Wer 500 Meter oder mehr zurück legt, darf sich auf eine Medaille freuen. Für Vereine, Schulen und Freizeitmannschaften gibt es Sonderwertungen. Der Eintritt kostet für Kinder und Jugendliche 3,50 Euro, Erwachsene zahlen 5 Euro. Da es sich um eine Vereinsveranstaltung handelt, sind an diesem Tag normale Eintrittskarten nicht gültig. Die Sauna bleibt an diesem Tag geschlossen.