„Immer wieder kommt ein neuer Frühling“, dieses traditionelle Kinderlied wird am Wochenende in der Germersheimer Innenstadt erschallen. Denn am kommenden Sonntag, 17. März findet in der Festungsstadt wieder der Sommertagsumzug mit anschließender Winterverbrennung statt. Treffpunkt für die Teilnehmer ist um 14.45 Uhr auf dem Königsplatz (beim Blauen Engel). Start ist um 15 Uhr. Durch die Ludwig-, Bismarck-, Oberamts-, Kloster- und Blaulstraße wird der von dem zu verbrennenden Schneemann angeführte Umzug in diesem Jahr erstmals zu der großen Grünfläche am Ludwigstor ziehen. Musikalisch begleitet werden Sommertagsumzug und Winterverbrennung von der Stadtkapelle. „Es wäre schön, wenn die Kinder zu diesem ganz besonderen Frühlingsspaziergang bunte ’Sommertagsstecken’, geschmückte Fahrräder oder Bollerwägen mitbringen würden“, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Zum Abschluss bekommt jedes teilnehmende Kind eine vom städtischen Südpfalz-Tourismusverein und der Stadt gespendete „Sommertagsbrezel“ geschenkt.

Damit auch die Erwachsenen nicht hungrig nach Hause gehen müssen, lädt die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Germersheim mit einem kleinen Imbiss- und Getränkeangebot die Umzugsteilnehmer zum Verweilen ein.